В РСТ не исключили возобновления авиасообщения с рядом стран в августе

Авиасообщение России с некоторыми странами может быть возобновлено в августе. Об этом в эфире радиостанции «Москва FM» сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Барзыкин, говоря о возможном открытии авиасообщения со странами ЕС, заявил, что из-за барьеров, которые мешают посещать страны Шенгенской зоны не только россиянам, это скорее всего произойдет не раньше августа.

«С августа вполне возможно, например, в Венгрию, но и пляжные направления, может быть, в Турцию. Но для этого и у нас уровень зараженности должен быть минимальным», — подчеркнул Барзыкин.

Ранее Росавиация направила авиационным властям некоторых стран предложения по возобновлению авиасообщения.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта РФ уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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