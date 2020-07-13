У здания СИЗО «Лефортово» задержаны 11 журналистов

У здания СИЗО «Лефортово» в Москве задержали по меньшей мере 11 журналистов, которые пришли поддержать бывшего журналиста, советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что большинство задержанных являются сотрудниками газеты «Коммерсантъ», где ранее работал сам Сафронов.

7 июля после задержания Ивана Сафронова в Москве у здания ФСБ на пикетах в его поддержку задержали около 20 человек.

13 июля Сафронову должны предъявить обвинения по делу о госизмене.

Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На пикетах в поддержку Сафронова задержали около 20 человек

— Источник: Сафронов отказался от дачи показаний