У здания СИЗО «Лефортово» задержаны 11 журналистов
У здания СИЗО «Лефортово» в Москве задержали по меньшей мере 11 журналистов, которые пришли поддержать бывшего журналиста, советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что большинство задержанных являются сотрудниками газеты «Коммерсантъ», где ранее работал сам Сафронов.
7 июля после задержания Ивана Сафронова в Москве у здания ФСБ на пикетах в его поддержку задержали около 20 человек.
13 июля Сафронову должны предъявить обвинения по делу о госизмене.
Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.
До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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