Старейший испанец скончался за две недели до своего 111-летия

За две недели до своего 111-го дня рождения в городе Бланес (Каталония) умер самый старый мужчина Испании, сообщает La Vanguardia.

110-летний Хоаким Ильям был сыном рыбака, трудился механиком и ремонтировал лодки, пока, наконец, не основал свой бизнес. В 1950 году, после многих лет работы на заводах и мастерских, он открыл свой семейный магазин.

В городе он был известен не только благодаря своему возрасту, но и потому что городской совет Бланеса избрал его в качестве главного распорядителя Фиесты Майор — летнего фестиваля в Каталонии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Старейший человек в мире рассказал о причинах своего долголетия