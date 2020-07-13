В России число экстремистских преступлений выросло более чем на 40%

В России за первые шесть месяцев 2020 года на 21,7% выросло число преступлений террористического характера и почти на 41% — экстремистского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД РФ.

«В январе — июне 2020 года зарегистрировано 1183 преступления террористического характера (+21,7%) и 442 преступления экстремистской направленности (+40,8%)», — сообщили в министерстве.

Данные опубликованы в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, отметили в МВД.

Также в ведомстве отметили, что число экологических преступлений в стране существенно не изменилось (+ 0,1%), а количество экономических преступлений сократилось на 3%. Материальный ущерб от последних составил 214,1 млрд руб.

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