Чернышенко: 95% всех социальных услуг должны предоставляться онлайн к 2030 году

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России к 2030 году 95% всех социально значимых услуг должны предоставляться в удаленном режиме, сообщает РИА «Новости».

«Нужно, чтобы 95% всех социально значимых услуг для граждан были доступны онлайн. Для этого, конечно, потребуется, чтобы у нас практически все население страны было обеспечено широкополосным доступом к интернету», — сказал Чернышенко.

По его словам, доля таких хозяйств к 2030 году должна составлять не менее 97%.

Средства для достижения этих показателей планируется использовать в рамках национальных проектов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пандемия положительно сказалась на темпах роста онлайн-торговли