В ГД предложили предоставлять бесплатных нянь многодетным семьям

В России предложили на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых не менее двух детей младше трех лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который уже направил соответствующее письмо на имя министра просвещения России Сергея Кравцова, передает RT.

В своем обращении парламентарий указал, что в системе дошкольного образования родители по-прежнему нуждаются в новых мерах помощи. Сухарев уточнил, что речь идет о ситуациях, когда у молодых супругов уже имеется ребенок и пара ждет появления близнецов, при рождении которых присваивается статус многодетной семьи. Когда супруг работает и содержит семью, на жену ложится колоссальная нагрузка по воспитанию детей, минимум двое из которых являются еще младенцами, пояснил депутат.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям, воспитывающим более одного ребёнка до трёх лет, на безвозмездной основе специалиста по уходу за детьми (няни) до достижения такими детьми возраста трёх лет, когда им уже может быть предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении», — говорится в обращении депутата.

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