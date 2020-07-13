Мексика стала четвертой по уровню смертности от COVID-19
Мексика вышла на четвертое место в мире по числу летальных исходов от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, число жертв за время пандемии превысило 35 тыс. человек, что выше итальянских показателей.
Кроме того, всего в стране было получено 299 750 положительных результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Активных случаев с COVID-19 числится 29 839.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.
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