Более 10 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы к ночи, 13 июня были отменено более 10 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 00.40 по мск, в Домодедово отменено шесть рейсов, задержанных нет.

В это же время в Шереметьево один рейс отменен и еще четыре задержаны.

Данных о задержках и отменах рейсов во Внуково и Жуковском не поступало.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.