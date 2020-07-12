Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и в скором времени передаст в суд уголовное дело сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из сестер Алексея Липцера.

«Генеральная прокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении сестер Хачатурян, которое подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны», — рассказал Липцер.

По словам юриста, после возврата дела в СК России по делу «реально ничего не поменялось в пользу позиции следствия, только наоборот».

Адвокат также заявил, что в настоящее время он и его подзащитные ожидают поступления данных дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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