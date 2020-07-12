Российские врачи прибыли в Азербайджан для помощи с COVID-19
Российские врачи доставлены в азербайджанский Баку для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу доставившей специалистов авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».
Помогать в противодействии пандемии будут 22 российских врача, они отправились в Азербайджан по приглашению Фонда Гейдара Алиева, указано в сообщении пресс-службы.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
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