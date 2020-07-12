Российские врачи прибыли в Азербайджан для помощи с COVID-19

Российские врачи доставлены в азербайджанский Баку для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу доставившей специалистов авиакомпании «Азербайджанские авиалинии».

Помогать в противодействии пандемии будут 22 российских врача, они отправились в Азербайджан по приглашению Фонда Гейдара Алиева, указано в сообщении пресс-службы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Группа российских медиков направится в Азербайджан для борьбы с COVID-19

— Ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом теряют антитела

— ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19