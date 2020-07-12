Ураганный ветер сорвал крыши домов в Караганде
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Ураганный ветер срывал крыши и валил деревья в Караганде, Казахстан. Об этом сообщает портал «Вести.Ru».
В результате урагана жители города остались без света, медицинским учреждениям пришлось перейти на автономные источники энергии, указано в сообщении.
В некоторых районах Караганды восстановление электроснабжения затянется до понедельника.
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