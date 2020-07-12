Ураганный ветер сорвал крыши домов в Караганде

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Ураганный ветер срывал крыши и валил деревья в Караганде, Казахстан. Об этом сообщает портал «Вести.Ru».

В результате урагана жители города остались без света, медицинским учреждениям пришлось перейти на автономные источники энергии, указано в сообщении.

В некоторых районах Караганды восстановление электроснабжения затянется до понедельника.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Грозном ураганный ветер повредил крыши домов

Сорванная ветром крыша убила прохожего в Удмуртии

Петербург накрыл шторм