В Екатеринбурге локализован пожар на складе с производственным оборудованием
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Пожарные локализовали возгорание на территории ангара в Екатеринбурге, в котором находится производственное оборудование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Объявлена локализация пожара», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в ангаре с производственным оборудованием, расположенным на улице Полевая. Площадь возгорания составила 800 кв. м.
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