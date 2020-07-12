В Екатеринбурге локализован пожар на складе с производственным оборудованием

Пожарные локализовали возгорание на территории ангара в Екатеринбурге, в котором находится производственное оборудование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Объявлена локализация пожара», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в ангаре с производственным оборудованием, расположенным на улице Полевая. Площадь возгорания составила 800 кв. м.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Екатеринбурге загорелся склад с производственным оборудованием