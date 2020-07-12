Движение на перегоне под Тулой закрыли после схода грузовых вагонов с рельсов
После схода грузовых вагонов с рельсов, которое случилось на перегоне Щекино – Лазарево в Тульской области, там перекрыли движение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Представитель уточнил, что на этом участке произошел сход 22-х вагонов, из которых 20 опрокинуты. Ранее поступала информация о 15 вагонах с рудой, сошедших с рельсов в Щекинском районе в Тульской области.
«Движение на перегоне закрыто, осуществляется в обход, через станцию Сухиничи», — рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил о повреждении 700 м. железнодорожного полотна. На месте работает восстановительная бригада.
Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
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