Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области
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Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.
В результате инцидента никто не пострадал, заявили в МЧС.
На место происшествия направлены аварийно-восстановительные поезда, обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы, указано в сообщении.
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