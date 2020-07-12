Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.

В результате инцидента никто не пострадал, заявили в МЧС.

На место происшествия направлены аварийно-восстановительные поезда, обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы, указано в сообщении.

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