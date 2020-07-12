Прокуратура проводит проверку после разлива топлива на Таймыре
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Прокуратура Красноярского края проводит проверку после разлива авиационного топлива в Таймырском районе, сообщается на сайте ведомства.
К проведению проверки привлечены эксперты контролирующих органов, на месте инцидента работает сотрудник прокуратуры, указано в сообщении. В ходе проверки будут установлены причины разлива топлива, дана оценка соблюдению законодательства.
Проверка находится на контроле краевого прокурора.
Ранее сообщалось, что более 44 тонн топлива разлилось из-за разгерметизации трубопровода при перекачке авиатоплива в Красноярском крае.
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