Три человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Калязинском районе Тверской области, в результате чего пострадали пилот и два пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, воздушное судно приземлилось в районе деревни Васелево. На его борту были пилот и два пассажира — женщина с ребенком. Они отделались царапинами и небольшими ушибами. При этом у пилота диагностирован перелом руки, сообщил источник.

Он также указал, что самолет выполнял несанкционированный полет из Можайска в Калязин. Согласно одной из версий, причиной произошедшего могла быть техническая неисправность.

Как рассказал информагентству представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, на место ЧП уже направилась следственно-оперативная группа. По ее словам, самолет при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что в результате инцидента никто не погиб. По факту случившегося осуществляется проверка.