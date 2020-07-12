На севере Москвы мужчина устроил стрельбу из автомобиля
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На севере Москвы мужчина устроил стрельбу из автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
«Сегодня в 12:30 мск от очевидцев поступило сообщение о том, что на Ярцевской улице неизвестный произвел выстрел, после чего автомашина скрылась», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что автомобиль был обнаружен на улице Генерала Бирюзова. В машине находились три человека, предположительно, один из них выстрелил из травматического пистолета.
По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы нет.
Ранее похожий инцидент произошел на 54-м км МКАД.
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