Инфекционист оценил риск возникновения второй волны коронавируса
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вероятность возникновения второй волны коронавируса зависит от соблюдения людьми мер безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
В качестве примера врач привел Индию, где фиксируется большое число заражений.
«Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций», — добавил он.
Чуланов отметил, что развитие эпидемии и предотвращение второй волны могут затормозить такие меры, как ношение масок, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изолирование заболевших.
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