Гуманитарную организацию «Врачи без границ» обвинили в расизме

Тысяча бывших и нынешних сотрудников международной гуманитарной организации «Врачи без границ» подписали открытое письмо, в котором обвинили организацию в институциональном расизме. Об этом сообщает The Guardian.

В письме говорится, что руководство «Врачей без границ» не признает масштабы расизма, поддерживаемого корпоративной культурой, практикой найма и «бесчеловечными программами, которыми руководит привилегированное белое меньшинство».

Подписавшиеся призывают провести независимое расследование в организации, а также провести реформу, которая бы устранила «несменяемое руководство и патернализм».

Кроме того, в числе претензий указывается иерархическая структура организации, все управление которых сосредоточено в западных странах.

Так, в 2019 году штат организации насчитывал 65 тысяч сотрудников, 90% которых — это локальный персонал, нанятый в зонах работы организации. При этом практически все управляющие находились в западных странах.

Гуманитарная организация «Врачи без границ» была основана в начале 1970-х годов. Она специализируется на оказании медицинской помощи в зонах военных конфликтов.