В мире от коронавируса выздоровели больше 7 млн человек

В мире число вылечившихся от коронавируса превысило 7 миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий данные о COVID-19.

Так, по состоянию на 9.40 мск в мире насчитывалось 7 005 452 выздоровевших от коронавируса.

Всего коронавирус был выявлен у 12 720 028 человек, умерли 565 178 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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