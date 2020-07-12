В мире от коронавируса выздоровели больше 7 млн человек
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В мире число вылечившихся от коронавируса превысило 7 миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий данные о COVID-19.
Так, по состоянию на 9.40 мск в мире насчитывалось 7 005 452 выздоровевших от коронавируса.
Всего коронавирус был выявлен у 12 720 028 человек, умерли 565 178 пациентов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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