Американец посетил «коронавирусную вечеринку» и умер

В Техасе 30-летний американец, который скептически относился к опасности COVID-19, пошел на «коронавирусную вечеринку», заразился и умер, пишет The New York Post.

В некоторых штатах молодежь устраивает «коронавирусную вечеринку» для того, чтобы преднамеренно заболеть и произвести антитела. Такие вечеринки проводятся кем-то, у кого диагностирован вирус COVID-19. Ее смысл состоит в том, чтобы проверить, реален ли вирус, узнать, заразится ли кто-нибудь им на вечеринке.

Позднее у посетившего мероприятие выявили инфекцию. Перед смертью мужчина признался, что думал, будто все это обман, но он понял, что ошибался.

«Я думаю, что допустил ошибку, я подумал, что это обман, но это не так», — цитирует слова умершего медик.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 3,2 млн случаев заболевания, скончались 134,8 тыс. человек.

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