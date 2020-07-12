Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма во время пандемии

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что на сегодняшний день наиболее безопасной страной для путешествий в условиях пандемии коронавируса является Китай. Об этом он заявил в интервью порталу Ura.ru.

«В нем ниже всех заболеваемость [по коронавирусу] — 5,8 человека на 1000 населения», — сказал Онищенко.

По его словам, низкая заболеваемость наблюдается также и в Индии, однако посещать ее пока не стоит из-за низкого уровня медицины.

Среди европейских стран, относительно безопасных для туризма, депутат выделил Италию и Францию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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