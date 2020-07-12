Коронавирус обнаружили у двух российских моряков в Шанхае

Китайские медики обнаружили коронавирус в активной форме у двух российских моряков на одном из судов в Шанхае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление местных властей.

По информации агентства, оба моряка прибыли на российское судно, название которого не приводится, в Шанхай из Москвы 9 июля. Из-за обнаружения инфекции медики изолировали еще 19 человек экипажа и поместили под наблюдение врачей.

Двух зараженных госпитализировали, подробности об их состоянии не приводятся.

Всего в Шанхае с начала пандемии было выявлено 382 ввозных случая заражения коронавирусом и 342 местных, погибли 7 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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