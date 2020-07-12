В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 39 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось более чем на 39 тыс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным министерства, за последние 24 часа бразильские медики диагностировали COVID-19 у 39 023 жителей страны. Таким образом, число заражений в Бразилии возросло до 1 839 850.

Также за сутки в результате заболевания погиб еще 1 071 пациент. Всего с начала пандемии умерли 71 469 заразившихся, вылечились более 1,1 млн человек.

Бразилия находится на втором месте после США по числу как зараженных коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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