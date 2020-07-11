В Ростовской области открываются кинотеатры и спа-центры

В Ростовской области с 13 июля стартует следующий этап снятия ограничений, в городе заработают кинотеатры и спа-центры, бани и сауны. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на своей странице в Instagram.

Глава области отметил, что кинотеатры могут заполняться не более чем на четверть, в них не будут оказываться услуги общественного питания.

Кроме того, с понедельника, 13 июля, возобновляют работу спа-центры, бани и сауны.

Тем не менее, Голубев призвал горожан соблюдать санитарные правила и быть осторожными.

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