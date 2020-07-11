Седьмой вывозной рейс с россиянами вылетел из Франции в Москву
Вывозной рейс с россиянами отправился из Парижа в Москву вечером в субботу, 11 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России во Франции.
Отмечается, что на родину вылетели 244 россиянина. Этот вывозной рейс стал седьмым по счету.
В посольстве также сообщили, что на борту еще находятся 16 французов и один украинец.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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