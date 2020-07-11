Украинские шахтеры закончили акцию протеста из-за долгов по зарплате

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уведомил, что в субботу, 11 июля, шахтеры прекратили свою бессрочную акцию протеста из-за долгов по зарплате. Об этом он написал в своем Facebook.

Как отметил глава профсоюза, шахтерам таких предприятий, как «Львовуголь», «Добропольеуголь», «Волыньуголь», «Селидовуголь», «Первомайскуголь» и «Мирноградуголь», понадобилось 11 дней, чтобы «власть услышала людей». По словам Волынца, эта акция протеста также была необходима, «чтобы была восстановлена работа по угледобыче, чтобы главный должник перед украинскими шахтами ОАО «Центрэнерго» взяло на себя обязательство работать на украинском угле, чтобы жили шахтерские семьи, шахтерские города».

Ранее шахтеры неоднократно проводили митинги по всей Украине, требуя выплаты долгов по зарплате и протестуя против намерений властей закрыть некоторые шахты.