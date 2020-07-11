Мясников раскрыл полезное свойство кофе для печени

Натуральный кофе полезен для тех людей, которые страдают различными болезнями печени, в том числе гепатитом. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Instagram.

По его словам, частое употребление напитка не позволяет гепатиту переходить в цирроз, а циррозу – в рак.

Он предлагает таким людям пить в день три-пять чашек кофе.

Врач также рассказал, что если гипертоники адаптированы к напитку, то он не способствует дальнейшему повышению давления.

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