Мясников раскрыл полезное свойство кофе для печени
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Натуральный кофе полезен для тех людей, которые страдают различными болезнями печени, в том числе гепатитом. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Instagram.
По его словам, частое употребление напитка не позволяет гепатиту переходить в цирроз, а циррозу – в рак.
Он предлагает таким людям пить в день три-пять чашек кофе.
Врач также рассказал, что если гипертоники адаптированы к напитку, то он не способствует дальнейшему повышению давления.
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