Одиннадцать человек утонули при попытке спасти ребенка в Египте
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Минимум 11 человек утонули в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии. Они хотели спасти тонущего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Большая компания пошла купаться на закрытый из-за коронавируса пляж на рассвете. Спустя некоторое время в воде стал тонуть ребенок. На помощь утопающему бросились люди. В результате погибли все пытавшиеся помочь ребенку.
Известно, что спасатели пока нашли тела только семерых человек. Поиски остальных людей продолжаются.
Как отмечается, этот участок побережья прозвали в народе «берегом смерти» из-за слишком частных несчастных случаев.
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