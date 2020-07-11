Синоптик назвал причину погодных аномалий в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил растущее число природных катаклизмов в России. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, все происходящее в наше время – реальные последствия потепления климата, которое меняет режим циркуляции в атмосфере. Так, воздушные массы должны перемещаться с запада на восток, однако глобальное потепление «потихоньку переворачивает все с ног на голову».

Если в экваториальных районах климат изменяется мало, на доли десятых, сотых градуса за несколько лет, то на полюсе, в высоких широтах, заметны существенные перемены.

«За счет меридиональных процессов всё чаще и чаще возникают антициклоны в высоких широтах. 20 июня была невероятная жара в Верхоянске — +38°С градусов! Это что-то небывалое! Все из-за того, что там установился антициклон», — заявил Вильфанд.

Из-за аномальной жары в ближайшее пять дней могут сформироваться смерчи на юге Европейской части России. Так, смерчи могут сформироваться в Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, где ожидается до +43°С.

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