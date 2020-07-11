Достигший берегов США шторм «Фэй» ослаб до уровня тропической депрессии
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Шторм «Фэй», который настиг берегов США, ослаб до уровня тропической депрессии, сообщает американский Национальный центр по слежению за ураганами (NHC).
Как уточнили в центре, ослабление шторма произошло над юго-востоком Нью-Йорка. В настоящее время скорость ветра в эпицентре «Фэя» достигает 56 км/ч (ранее было 120 км/ч).
Предполагалось, что шторм пройдет над Нью-Йорком и штатами северо-запада страны, где прогнозировались ливни и сильный ветер. Президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе шторма, но отметил, что власти и службы готовы к его появлению.
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