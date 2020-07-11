Достигший берегов США шторм «Фэй» ослаб до уровня тропической депрессии

Шторм «Фэй», который настиг берегов США, ослаб до уровня тропической депрессии, сообщает американский Национальный центр по слежению за ураганами (NHC).

Как уточнили в центре, ослабление шторма произошло над юго-востоком Нью-Йорка. В настоящее время скорость ветра в эпицентре «Фэя» достигает 56 км/ч (ранее было 120 км/ч).

Предполагалось, что шторм пройдет над Нью-Йорком и штатами северо-запада страны, где прогнозировались ливни и сильный ветер. Президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе шторма, но отметил, что власти и службы готовы к его появлению.

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