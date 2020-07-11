Из московских приютов забрали почти 1,4 тысячи животных с начала года
Из московских приютов забрали с начала 2020 года более 1370 животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ЖКХ.
Так, с начала года москвичи забрали из приютов 979 собак и 393 кошки, при этом более 380 животных обрели новый дом за время самоизоляции.
Отмечается, что с апреля по июнь приютить питомца можно было в рамках онлайн-системы, что позволяло будущим хозяевам не выходить из дома.
Онлайн-каталоги животных будут доступны и в дальнейшем. Также останется возможность пройти удаленное собеседование с кураторами, а после приехать в приют для реального знакомства с питомцем.
В Москве на данный момент работают 13 муниципальных приютов для бездомных животных.
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