Жителя Алтая обманули на 400 тысяч рублей за покупку сахара

В Алтайском крае мошенники обманули жителя Барнаула на 400 тысяч рублей, не отгрузив крупную партию сахарного песка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

«Накануне в отдел полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Барнаулу обратился гражданин 1985 года рождения. Потерпевший рассказал, что в собственности у него имеется грузовик Volvo, на котором он осуществляет перевозку грузов», — рассказали в ведомстве.

Так, мужчина нашел в интернете объявление о продаже сахара. Он созвонился с продавцами, которые уточнили, что необходимо подъехать в Барнаул для покупки 20 тонн сахара на сумму более 400 000 рублей.

Мошенники заявили, что деньги необходимо перевести на расчетный счет для осуществления погрузки. После перевода средств телефон продавца оказался недоступен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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