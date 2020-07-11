Вучич пообещал разобраться с «хулиганами» в Сербии

«Хулиганы», участвующие в беспорядках в Сербии, «потерпят поражение», заявил президент страны Александр Вучич в обращении к гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.

Большая часть зачинщиков беспорядков будет арестована, им предстоит «ответить за все злодеяния», отметил глава государства. Он также призвал граждан не сильно беспокоиться и добавил, что протесты не нанесли значительного ущерба.

Ранее стало известно, что сербская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих у здания парламента страны.

В ночь на 8 июня в Белграде начались массовые протесты против повторных ограничений из-за коронавируса. Позже беспорядки начались и в других городах. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что активисты хотят захватить власть.

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