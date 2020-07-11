Газ взорвался в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде
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Три человека пострадали при взрыве газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газовоздушная смесь взорвалась на шестом этаже девятиэтажного дома, заявили в МЧС. По последним данным, с места происшествия спасены пять человек, эвакуированы 124 человека.
При взрыве были повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между этажами, нарушено остекление.
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