Газ взорвался в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде

Три человека пострадали при взрыве газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Газовоздушная смесь взорвалась на шестом этаже девятиэтажного дома, заявили в МЧС. По последним данным, с места происшествия спасены пять человек, эвакуированы 124 человека.

При взрыве были повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между этажами, нарушено остекление.

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