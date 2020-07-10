В Египте коронавирусом заразились более 80 тысяч человек

Число выявленных случаев коронавируса в Египте за последние сутки увеличилось на 981, всего с начала пандемии заразились свыше 80 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 80 235 человек, 23 274 человек из них выздоровели и выписаны из больниц, скончались 3702 человека», — заявили в минздраве.

По информации медиков, за сутки в республике от COVID-19 погибли еще 85 человек, из больниц выписался 521 пациент.

В настоящее время Египет занимает второе место по числу зараженных коронавирусом среди всех африканских стран, уступая по данному показателю только ЮАР.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превысило 12,5 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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