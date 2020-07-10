Число разводов в России в мае выросло по сравнению с апрелем более чем на 5 тысяч

Число разводов в России в мае текущего года выросло на 5 тысяч случаев по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, число разводов российских семей в мае 2020 года составило 19 048, в апреле — 13 783.

Число браков в мае, в свою очередь, по сравнению с предшествующим месяцем снизилось более чем в два раза: с 33 787 до 15 074.

Всего же с января по май 2020 года граждане России заключили на 21,1% меньше браков, чем за аналогичный период 2019 года.

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