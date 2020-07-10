В мире выявлено свыше 12,5 млн случаев заражения COVID-19

За время пандемии в мире было получено свыше 12,5 млн положительных тестов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Кроме того, жертвами заболевания стали 559 696 пациентов. При этом излечившимися от COVID-19 числятся 7 292 316 человек по всему миру.

Среди активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которых насчитывается 4 657 813 человек, в тяжелом состоянии находятся 58 768 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 12,5 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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