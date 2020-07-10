Двое мужчин в Петербурге «угнали» автофургон для Барби у 19-летнего владельца

В Петербурге двое сорокалетних мужчин отобрали у 19-летнего юноши коллекционный игрушечный фургон для Барби 1995 года, после того, как молодой человек выставил его на продажу в сети, передает 78.ru.

По информации издания, в полицию обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что коллекционную игрушку на продажу выставил ее сын. Позднее к нему в квартиру под видом покупателей пришли двое незнакомых мужчин, избили юношу и забрали фургончик.

От помощи врачей владелец отказался. Сейчас грабителей ищут правоохранительные органы.

Отмечается, что стоимость игрушки составляет 15 тыс. руб., он был произведен в 1995 году, но, несмотря на это, находился в отличном состоянии. В машинке имеются лесенка, шкафчики, мойка-плита, духовки, раковина и другие приспособления.