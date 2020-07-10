Голикова: двухнедельный карантин сохраняется для прибывших ввозными рейсами

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об правилах для вернувшихся ввозными рейсами россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией должны будут проходить двухнедельный карантин.

Новость дополняется.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова считает необходимым установить наблюдение за переболевшими COVID-19

— «Ъ»: возвращать международные полеты предлагается начать с СНГ