Фургалу могут предъявить обвинения по предпринимательским статьям

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, могут предъявить новые обвинения. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.

Отмечается, что часть новых обвинений может касаться экономических преступлений. Источник отметил, что Хабаровский губернатор до госслужбы занимался торговлей лесоматериалом и металлоломом.

Собеседник агентства подчеркнул, что эти сферы бизнеса в высокой степени криминализированы.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

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