Потоп произошел в ТЦ на северо-востоке Москвы
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В торговом центре «Европолис» (в прошлом «Золотой Вавилон»), который расположен на северо-востоке в Москве, произошел потоп. Об этом свидетельствуют кадры пользователей в Instagram.
По данным Telegram-канала Baza, причиной потопа мог стать прорыв пожарного водопровода на последнем этаже здания.
На кадрах видно, как грязная вода потоком течет с верхних этажей вниз. СМИ уточняет, что залитым уже оказался весь центральный атриум.
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— Источник: в Москве эвакуировали ТЦ на Проспекте мира из-за звонка о «минировании»