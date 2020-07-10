Потоп произошел в ТЦ на северо-востоке Москвы

В торговом центре «Европолис» (в прошлом «Золотой Вавилон»), который расположен на северо-востоке в Москве, произошел потоп. Об этом свидетельствуют кадры пользователей в Instagram.

По данным Telegram-канала Baza, причиной потопа мог стать прорыв пожарного водопровода на последнем этаже здания.

На кадрах видно, как грязная вода потоком течет с верхних этажей вниз. СМИ уточняет, что залитым уже оказался весь центральный атриум.

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