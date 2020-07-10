Собянин заявил, что Россия уверенно движется в сторону выхода из пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что Россия двигается в сторону выхода из пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Чиновник отметил, что в последние дни и недели наблюдается снижение числа заражений коронавирусом. Это свидетельствует об возможном скором окончаниями пандемии в стране. При это Собянин не исключает, что определенные угрозы все еще сохраняются.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

По состоянию на 10 июля, в России зафиксировали 713, 9 тыс. случаев заражения, 213,6 тыс. — активные случаи.

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