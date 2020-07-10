Трамп раскритиковал виртуальное обучение школьников и студентов

Президент США Дональд Трамп считает дистанционное обучение ужасным и просит американские школы начать предстоящий учебный год в очной формате.

«Виртуальное обучение оказалось ужасным по сравнению с обучением в школе или в кампусе», — написал Трамп в Twitter.

Он отказался даже сравнивать очное и дистанционное образование. Он не исключил, что если школы осенью не откроются, то не увидят финансирование от федерального правительства.

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