Трамп раскритиковал виртуальное обучение школьников и студентов
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Президент США Дональд Трамп считает дистанционное обучение ужасным и просит американские школы начать предстоящий учебный год в очной формате.
«Виртуальное обучение оказалось ужасным по сравнению с обучением в школе или в кампусе», — написал Трамп в Twitter.
Он отказался даже сравнивать очное и дистанционное образование. Он не исключил, что если школы осенью не откроются, то не увидят финансирование от федерального правительства.
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