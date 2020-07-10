Обвиняемого в организации убийств Фургала арестовали
Басманный суд постановил арестовать хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств предпринимателей, передает РИА «Новости».
Судья Артур Карпов решил удовлетворить ходатайство следователя о заключении чиновника под стражу на два месяца, то есть до 9 сентября 2020 года.
Во время заседания Фургал отрицал свою вину, а защита выступала за более мягкую меру пресечения.
Чиновника задержали 9 июля. Его подозревают не только в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах, но Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Фургал назвал себя уже бывшим губернатором Хабаровского края
— Песков не знает, докладывало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее
— Фургал заявил о полной непричастности к организации убийств людей