Полиция задержала катавшегося по Омску голого мужчину

На жителя Омска, неоднократно замеченного местными жителями в одной лишь фуражке и обуви, составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом пишет «Новый Омск».

По данным издания, мужчину зовут Константин, и он уже не первый раз удивляет местных жителей. Накануне в социальных сетях появился снимок, где Константин запечатлен в центре города с велосипедом. Большая часть пользователей задавалась вопросом, почему мужчину до сих пор не задержали.

Как выяснил в региональной полиции «Новый Омск», его все-таки задержали накануне и выписали в его отношении протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Мужчине грозит штраф в 1 тыс. рублей или 15 суток ареста.

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