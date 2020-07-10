Краснокнижные сомы погибли из-за разлива нефтепродуктов в Химках
Из-за разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище погибли сомы, которые считаются в Подмосковье краснокнижными рыбами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Московско-Окского бассейнового водного управления Вахтанга Астахова.
По его словам, разлив нефти нанес ущерб биоресурсам — погибли сомы. «Здесь ущерб является значительным», — уточнил Астахов.
Ранее в Росводресурсах сообщили, что пробы в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища, где произошел разлив нефти, показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде более чем в 1000 раз. В Центррегионводхозе, обслуживающем водохранилище, заявили, что нефтяное пятно вытекло из реки Грачевки.
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