В Госдуму внесен проект об ограничении внесудебного изъятия детей из семей

В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничивать внесудебное изъятие несовершеннолетних детей из семей. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на одного из авторов проекта, главу комитета по законодательству Павла Крашенинникова.

Наделять компетенцией по решению вопроса отобрания ребенка предлагается суд. Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополнят новой категорией — об отобрании ребенка у родителей или у лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.

«Предлагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что проект закона позволит создавать условия для достойного воспитания детей в семье.

«Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи», — добавил он.

В настоящее время, согласно статье 77 Семейного кодекса «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью», изымать ребенка из семьи могут только органы опеки по решению органа исполнительной власти в регионе или главы муниципального образования.

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