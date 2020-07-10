В России зафиксировали еще 6 635 случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 635, сообщает оперативный штаб.

Больше всего новых случаев COVID-19 за 24 часа зарегистрировали в Москве — 637, Санкт-Петербурге — 637 и Свердловской области — 275.

Также за сутки в стране выздоровели 7 752 пациента и умерли 174 человека.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 713 936 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 489 068 человек, число летальных случаев возросло до 11 017.

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