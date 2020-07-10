Московские врачи вылечили от коронавируса более 163 тысяч человек

Медики смогли вылечить в Москве после заражения коронавирусом еще 1 007 человек за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

По ее данным, всего с начала эпидемии в столице выздоровели 163 тыс. пациентов.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — отметила она.

Всего в России, по состоянию на 9 июля, было зарегистрировано 707,3 тыс. заболевших (+6,5 случаев заболевания за сутки). В столице выявили более 227,3 тыс. заразившихся и 4 тыс. умерших.

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